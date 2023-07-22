Muhtarlık kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı S.D. ile bir sonraki seçimlerde muhtarlığa aday olacağı ileri sürülen H.C. arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğe iki tarafın yakınlarının karışması üzerine iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine çatışmanın yaşandığı yere sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise tabancayla vurularak yaralanan H.C., kardeşi U.C. ve Saffet Can'ı ilk kontrollerinin ardından ambulans ile Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Saffet Can, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralılardan biri kalbinden vurulduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili mahalle muhtarı S.D. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor.