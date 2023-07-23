  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kızlar saç saça baş başa kavga etti! Tepki çeken görüntü

İzmir'de kızlar saç saça baş başa kavga etti! Tepki çeken görüntü

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki kız grubu arasında erkek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine iki kız saç saça baş başa kavga etti. O anların gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınması tepki topladı.

İHA
İzmir’de kızlar saç saça baş başa kavga etti! Tepki çeken görüntü

İzmir'in Torbalı ilçesinde kızlar erkek meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında erkek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir kız tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA