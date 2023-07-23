Ormanı yakarken alevler arasında kaldı

Çeşme ilçesi Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkiisindeki çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Gece boyunca yangının devam ettiği bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek olmak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar gönderildi. Yerleşim yeri yakınlarında konumlanan TOMA'ların, olası yangın sıçramasında müdahale edeceği öğrenildi.

VATANDAŞ SOKAKTA SABAHLADI

Tatil cenneti Çeşme'de yaşayan ve tatil için gelen vatandaşlar, sokaklara çıktı. Günün ilk ışıklarıyla devam eden çalışmalar, yangın söndürme helikopterlerinin de yardımıyla söndürüldü.

Gece boyunca bölgedeki alevlere çok sayıda itfaiye, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 yer ekibi müdahale etti.

Yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. gece saatlerinde olay yerinde yakalandı. Öte yandan, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler de otobüslerle bölgeden tahliye edildi.