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Haberler İzmir Son Dakika... İzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon!

Son Dakika... İzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon!

Son Dakika... İzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, " 8 göçmen kaçakçısı organizatöründen 7'si tutuklandı." dedi.

AA
Son Dakika... İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon!
Son Dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.

Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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