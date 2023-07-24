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Haberler İzmir 47 can dost koruma altına alındı

47 can dost koruma altına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 2 katlı evinde yasak olmasına rağmen kötü şartlarda cins köpek yetiştirip, sattığı öne sürülen İlknur Ç. 204 bin 450 TL para cezasına çarptırıldı.

47 can dost koruma altına alındı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Fuat Edip Baksi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yaşayan İlknur Ç.'nin, cins köpek yetiştirip sattığını belirtip, polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, belediye görevlileriyle adrese geldi.

BİRÇOK CİNS KÖPEK

HAYTAP'a üye avukatlar Bünyamin Bıçak ve Burcu Yenilmez de görevlilere eşlik etti. Eve giren ekipler, French bulldog, Maltese terrier, Poddle, Şivava ve Pekinez gibi birçok cins köpeği hijyenden yoksun kötü ortamda yetiştirildiğini belirledi. Vücutlarında yara, pire ve keneler olan can dostlar kurtarılarak, barınağa götürülmek üzere belediye araçlarına taşınmaya başlandı. Engel olmak isteyen İlknur Ç., küfredip, tepki gösterdi. İlknur Ç.'nin direnmesine rağmen 47 hayvan, bulundukları kötü ortamdan alınıp, Işıkkent Hayvan Bakımevi'ne götürülerek teslim edildi. İlknur Ç. ise '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ihlalden, 'hayvanlara eziyet ve kötü muamele'den gözaltına alındı.

SATMADIĞINI SÖYLEDİ

Bayraklı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile HAYTAP yetkilileri, İlknur Ç.'den şikayetçi oldu. İlknur Ç., ifadesinde, köpek satmadığını, aksine sokakta kalan köpeklere ev sahipliği yaptığını söyledi. Köpek başına 4 bin 350 TL olmak üzere toplam 204 bin 450 TL para cezası kesilen İlknur Ç., serbest bırakıldı. İlknur Ç.'nin daha önce de aynı suçtan gözaltına alınıp, o dönem de de elindeki hayvanlara el koyulduğu bildirildi.

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