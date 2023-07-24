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İzmir'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

AA
İzmir’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İzmir-Ankara kara yolu Bağyurdu mevkisi yakınlarında, Cevriye Soylu (33) idaresindeki 35 AJU 386 plakalı otomobil, karşı şeride geçtikten sonra Muharrem Evgin'in kullandığı 45 TA 580 plakalı kamyona yandan çarptı. Soylu yönetimindeki araç daha sonra Mustafa Kanat'ın kullandığı 35 CAL 69 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Soylu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan Cevriye Soylu ile çocukları Kaan (13) ve Furkan Efe Soylu (7), ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cevriye Soylu, ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.

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