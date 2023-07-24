  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de ruhsatsız silah deposuna baskın

İzmir’de ruhsatsız silah deposuna baskın

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin Konak ve Buca ilçelerindeki adreslerine gerçekleştirilen baskınlarda, 92 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

İzmir’de ruhsatsız silah deposuna baskın

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı silah ticareti yapan H.Ç.'yi belirledi.

Şüphelinin depo olarak kullandığı belirlenen 2 ikamet ve 1 iş yerine yönelik 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 92 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA