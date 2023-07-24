İzmir’de ruhsatsız silah deposuna baskın

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı silah ticareti yapan H.Ç.'yi belirledi.

Şüphelinin depo olarak kullandığı belirlenen 2 ikamet ve 1 iş yerine yönelik 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 92 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.