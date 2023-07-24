  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Taksi şoförünü tek kurşunla öldürdüler

Taksi şoförünü tek kurşunla öldürdüler

FATİH ŞENDİL
Taksi şoförünü tek kurşunla öldürdüler
İzmir'in göbeği Konak YKM karşısında ticari taksi şoförü 43 yaşındaki Mustafa Yavuz müşteri beklerken daha önceden iddiaya göre aralarında husumet bulunan bir- iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Mermilerin havada uçuştuğu saldırı sırasında bir grup içindeki motorlu iki kişi tarafından taksici Yavuz, silahla vuruldu. Adeta kurşun yağmuruna tutulan Mustafa Yavuz göğsünden aldığı tek kurşun yarası ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken karambole aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybeden karşı şoförü Mustafa yavuz yakınları ve sevenleri dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı . Polis saldırıyı gerçekleştiren iki kişi kişi ile birlikte sıkı takip sonrası 8 kişiyi gözaltına aldı. Genç taksi şoförü toprağa verirken iki gruptaki bulunan toplam sekiz kişi mahkemeye sevk edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA