Gaziler 49 yıllık zaferi büyük coşkuyla kutladı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. Yıldönümü Karşıyaka'da düzenlenen muhteşem etkinlikle kutlandı. Etkinlikte tarihçi -yazar Ferhat Altun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını, gazilerde harekattaki anılarını paylaştı. Burçin Bayar Babaoğlu "Magosa Limanı", Serap Sezgin "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" seslendirirken İSKEM'in Koro Şefi Seher Önal, Işıltan Uşaklıgil, Mehmet Yüksel'de şarkı ve türküler seslendirdiler. Etkinliğin sonunda gaziler ve İSKEM Derneği üyeleri birlikte harmandalı oynadı, halay çektiler.