  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını

Son dakika haberi...İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

AA
İzmir’in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Menemen'de de Ayancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Buradaki yangına da 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA