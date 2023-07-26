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İzmir polisi 2 hırsızı yakaladı

İzmir Ödemiş'te son zamanlarda hırsızlık olaylarının artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İHA
İzmir polisi 2 hırsızı yakaladı

İzmir'de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarını önlemeye ve gerçekleşen olayların şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yapılan kamera inceleme ve saha araştırma çalışmaları sonucu iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.K. ve bir vatandaşın motosikletini çaldığı tespit edilen C.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan son 10 gün içerisinde farklı suçlardan aranan 42 şüphelinin de yine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

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