Üniversiteyi birincilikle bitirdi konserler vermeye devam ediyor

Yaşar Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik yılı üniversite birincisi müzik bölümü öğrencisi Özüm Bağtaş oldu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde klasik keman eğitimini birincilikle tamamlayan Bağtaş, müzik eğitimine devam ederken 1 yıl önce arkadaşları Rüya Aydın ve Ozan Çimen ile birlikte, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Pınar Dinçer'in yönlendirmesiyle; keman, piyano ve çellodan oluşan Trio Musius Oda Müziği Grubu adı altında konserler vermeye başladı. Bağdaş, "8 yaşındayken öğretmenlerim ve ailemin yönlendirmesiyle kemana başladım. Müziği meslek olarak seçmiş olmam benim için çok doğru bir karardı. Müzik bölümümüz çok başarılı ve bunu bu şekilde göstermek çok güzel oldu. Müzik küçüklüğümden beri içinde olduğum ve sevdiğim bir sanat dalıydı. Aktif müzisyen olarak orkestralarda çalıp konser vermeye devam etmek istiyorum" dedi.