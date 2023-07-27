50 derecede kavrulduk

Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de etkisini gösterdi. Kentte, son yılların ve Temmuz ayının en sıcak günü yaşandı. Termometreler güneş en tepe noktada olduğu sırada gölgede 44-45 dereceleri gösterirken, hissedilen sıcaklık neredeyse 50 dereceleri gördü.

EN SICAK BAYRAKLI'YDI

En yüksek sıcaklık Bayraklı'da 44.2 dereceye ulaşırken, bu ilçeleri 43.9 derece ile Menderes, 43.7 ile Bayındır, 43.6 ile Balçova izledi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı Buca'da 43.5, Karşıyaka'da 43.4, Torbalı'da 43.2, Tire'de 43.1, Menemen'de 41.2, Kiraz'da 41.6, Narlıdere'de 41.1 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin en sıcak yerlerinden biri olan Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün hava sıcaklığı 42,5 derecelere yaklaşırken, İzmir genelindeki aşırı sıcak hava 44.2 derece, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi buldu. Yeni Asır olarak biz de kenti etkisi altına alan sıcak havayı gözlemlemek için saat 14.00'de dışarı çıktık. Kavurucu sıcak havanın etkisini dışarı çıktığım an yüzümde hissettim. İlk durağım yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere birçok insanın uğrak noktası olan Konak Meydanı ve oradaki İzmir Saat Kulesi oldu.

KONAK MEYDANI BOŞ KALDI

Her gün yüzler, hatta binlerce insanın gelip geçtiği, hatıra fotoğrafı çektirdiği alanda neredeyse bir elin parmağını geçmeyecek sayıda insan vardı. Bu sıcakta Saat Kulesi'nde hatıra fotoğrafı çektiren insanların çoğunluğunu da Almanya'dan İzmir'e gelen gurbetçiler oluşturuyordu. Uzmanların uyarılarına aldırış etmeyen ya da işi nedeni ile zorunlu olarak sokağa çıkanlarınsa kavurucu sıcağı hissettiği an buldukları ağaç gölgelerine sığındığı gözüme çarptı.

AĞAÇ GÖLGELERİNE AKIN

Şehrin ve insanların adeta kurtarıcısı olan ağaçların gölgesinde toplanan vatandaşlar hem dinleniyor hem de sıcak havadan şikayet ediyordu. Kimileri de sıcak havaya rağmen evinde olamadığı kadar rahat bir şekilde ağaç gölgesinde uyuyordu. Konak Meydanı'nın hemen karşısında olan ve normalde 'iğne atsanız yere düşmez' diyebileceğiniz kadar insanın toplandığı sahil şeridinde ise çok az insan kalmıştı. Alsancak ve Birinci Kordon'da da adeta in cin top atıyordu.

SICAKLAR DEVAM EDECEK

Sıcak havada insanlar kaçacak yer ararken, ben de neredeyse 50 dereceyi bulan güneşin altında neredeyse 2 dakika içinde kan ter içerisinde kaldım. Bu arada trafik polislerinin de bizim gibi bu sıcakta görevlerinin başında olduğu da gözümden kaçmadı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda hatırlatmada bulunurken, bol bol su içilmesinin de önemine dikkat çekiyor. Tarihin en sıcak günlerinin yaşandığı bu süreçte, vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarına dikkat etmeleri gerekiyor.