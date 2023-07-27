Akşam saatlerinde elektrik kesintisi zor anlar yaşattı

YILIN en sıcak gününü yaşayan İzmirliler, akşam saatlerinde de pek çok semtte yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle klimalarını çalıştıramadı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Örnekköy, Bahriye Üçok, Bahariye, İmbatlı ve Şemikler mahallesinde, Buca ilçesi Dumlupınar. İZKENT, Atatürk, Kuruçeşme, Yıldız, Mustafa Kemal, Göksu, Kozağaç, Çamlıpınar, Çamlıkule, Buca Koop, Adatepe, Efeler, Ufuk, Aydoğdu, Murat Han, Yiğitler ve 29 Ekim mahallelerinde, Çiğli ilçesi Cumhuriyet, Uğur Mumcu ve Küçük Çiğli mahallesinde, Konak ilçesi Güzelyalı, Çankaya ve Göztepe mahallesinde, Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir, Özgür. Selvili ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde, Gaziemir ilçesi 9 Eylül, Fatih ve Sarnıç mahallelerinde ve Foça ilçesinde Yeni Bağarası, Dumlupınar ve Kazım Dirik mahallelerinde elektrik kesintisi hayatı zorlaştırdı.