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Haberler İzmir Çankırı’dan ‘U dönüşü’ göndermesi

Çankırı’dan ‘U dönüşü’ göndermesi

Çankırı’dan ‘U dönüşü’ göndermesi
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yerel seçimlere ilişkin değerlendirme yaparak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i partisinin 'değişim' söylemleri üzerinden eleştirdi. Çankırı, "Daha düne kadar 'değişim' diyenler tasfiyeleri gördükçe İzmir'de koltuğunu kaybetme korkusundan 'değişimin içinde yokum' diyor. Bu ne hızlı bir u dönüşüdür. Sizin parti içi meselelerinize bu kenti kurban etmeyeceğiz. Bu yüzden İzmirliler size sandıkta değişim yolunu gösterecektir. Siyasetçi hem sözü hem özü bir olandır. Şu koltuk sevdasının yarısını hizmete ayırsaydınız bu kenti böyle yormazdınız" dedi.
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