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İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını tespit eden polis ekiplere harekete geçti. Yapılan polis baskınında yeşil reçeteye tabi 13 bin 606 adet sentetik ecza ve 308 gram kokain ele geçirildi.

İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu!

İzmir'de Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Efendi Mahallesi'nde U.S. (30) adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Savcılıktan alınan arama kararı sonrası eve yapılan baskında, 13 bin 606 adet sentetik ecza ve 308 gram kokain maddesi ile 1 hassas terazi, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve siparişlerin kayıt altına alındığı defter ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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