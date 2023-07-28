‘Sorunların hesabını sandıkta verecekler’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent gündemine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuştu.

SUÇ BASTIRIYORLAR

"SOYER de ilçe belediyeleri de İzmir'e eziyetle, vatandaşa kötekle, kokunun, çöpün içinde göz boyamaya çalışarak bomboş geçirdikleri zamanın telaşına düştüler" diyen Saygılı, "Sorumlu oldukları, açıklama bekleyen hayati krizleri demagoji yaparak, boy boy aslı olmayan reklamlar vererek bastırmaya çalışan CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyeleri açtıkları yaraların, çözemedikleri sorunların hesabını hem kamu vicdanında hem de sandıkta muhakkak verecektir" dedi.

Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li yerel idarelerin oluşturduğu üç çarpıcı gündem: 1-Dikili'de zabıta müdürlerinden esnafa yumruk! 2- Örnekköy kentsel dönüşümlerinde halkın canına kast! 3-Harmandalı'nda çevre katliamı! Bolca top çevirme! Maharetleri de ortadadır: Bir yapıp, on konuşmak! Beceremedikleri her işte suç bastırmak."