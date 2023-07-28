Tunç Soyer’den aynı nakarat: ‘Engellendim’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimlere aylar kala bir basın toplantısı düzenleyerek yapamadığı icraatlar için mazeret üretti. Soyer'in, Hükümet tarafından engellendiğini öne sürerek, "Birçok konuda bize çelme takıyorlar, engelliyorlar" iddiasında bulunması şaşkınlık yarattı. Soyer'in 5 yıllık görev süresinin tamamlanmasına birkaç ay kala düzenlediği basın toplantısında bitirdiği proje ve tamamladığı icraatlar yerine "engellenme" iddiasının ardına sığınarak mağdur rolüne soyunması tepki topladı.

"İZMİR'İN 4.5 YILI HEBA OLDU"

Soyer'in bu davranışıyla resmen beceriksizliğini gizlemeye çalıştığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Bursalı, Soyer'e "Ağlamayı bırak. Senin görevin ağlamak değil bu kente hizmet etmek. Mazereti herkes üretir bir büyükşehir belediye başkanına düşen ise, kente her koşulda hizmet etmeyi becerebilmektir" dedi.

Tunç Soyer'in 4.5 yıllık görev süresinde bitirdiği tek bir projenin dahi olmadığını vurgulayan Bursalı, "Toplantıda bitirilmiş tek bir icraattan bahsedememesi tam ibretlik bir olay. Bu durum İzmir'in 4.5 yılının daha nasıl heba edildiğini de gösteriyor. Biz bu filmi ilk kez görmüyoruz. Sayın Aziz Kocaoğlu da Soyer'den önce 15 yıl görev yaptı. O da sürekli engellenmekten bahsederdi. 'Engelleniyorum' diye geldi, öyle diye diye gitti. Halefi Soyer de baktı seçim öncesi halkın karşısına icraatlarla çıkamıyor işin kolayını bulup mağdur edebiyatı yapmaya başladı. Bu tamamen algı operasyonu" dedi.

'METROYU HALA BİTİREMEDİ'

Soyer'in kendisine inşaat halinde teslim edilen ve 2022 yılında bitirileceği açıklanan Narlıdere Metrosu'nu dahi tamamlayamadığına dikkat çeken Bursalı, "Göreve gelir gelmez '3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğim' dedi. Tabii, bunu da beceremedi. Körfez daha da kirlendi. Koku sorunu yeniden hortladı. Hayati öneme sahip olan ve yıllardır yapılması gündemde olan Çiğli arıtma tesisinin 4. etap inşaatına bile 4.5 yıl sonra ancak başlayabildi. Şimdi kalkmış Körfez'i temizlemek için 11 milyar lira ayırmaktan falan bahsediyor. Hala 'cekcak'lı cümleler kuruyor. Çiğli Tramvayı'nı görev süresi bitmeden tamamlar mı diye düşünüyorduk ancak onu da yarım bıraktı. Şu an Çiğlili vatandaş kan ağlıyor" ifadelerini kullandı. Belediyenin

mali yapısının çöktüğünü ifade eden Bursalı, "Sürekli para vererek alınan kredi notunun AAA olmasından bahsediyor. Ancak, işçisine ve memuruna ödemeleri aksatıyor. Belediyeye güvenip iş yapan firmalara ödemeyi daire ve arsa vererek yapıyor. Gidişat çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor" dedi.

'İZMİRLİ BUNLARA KANMAZ'

Şebnem Bursalı şöyle konuştu: "İşçiler önceki gün, geçmişten gelen alacakları ödenmediği için iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Soyer de baktı belediye giderek enkaza dönüyor, eylemler üst üste geliyor, çıkış yolu olarak 'engellenme' mazeritini buldu. Ancak İzmirli buna kanmaz. Hemşerilerimiz tüm bunları görüyor. Yıllardır mağdur edebiyatıyla oyalanan İzmirlinin karnı artık bu algı operasyonlarına tok."

'HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ'

SOYER'İN mağdur edebiyatına sığınarak Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde karışık günler geçiren CHP içinde yeniden adaylığını da garantilemeyi amaçladığını ifade eden Bursalı, İzmir'in bu seçimde sürekli mazeret üretenlere değil kendisini İstanbul başta olmak üzere onlarca kentte icraatlarıyla ispatlayanları tercih edeceğine inançlarının tam olduğunu vurguladı. AK Parti İzmir milletvekilleri olarak Soyer'in bakanlıklarla ilgili isteklerinde her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade eden Bursalı, "Biz İzmir'e hizmetin derdindeyiz. Soyer yeter ki hizmet yapmak istesin, biz elinden tutarız. Ancak maalesef öyle bir niyeti yok" dedi.