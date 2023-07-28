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Haberler İzmir Zabıta müdürü bir yumrukla esnafı bayılttı

Zabıta müdürü bir yumrukla esnafı bayılttı

İzmir’de kick boksla uğraştığı öğrenilen Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu, esnafa yumruklu saldırıda bulundu. Yere düşen esnaf, ayağa kalkmakta güçlük çekerken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

METİN BURMALI
Zabıta müdürü bir yumrukla esnafı bayılttı

İzmir'de CHP'li Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu, iddiaya göre yürüyüş yoluna sandalye koyduğu için kafe sahibi Çetin Güngör ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Öfkeden çılgına dönen zabıta müdürü Dalfesoğlu, kendisine tepki gösteren kafe işletmecisinin yüzüne yumruk attı. Darbeyle yere yığılarak baygınlık geçiren esnaf ayağa kalkmakta güçlük çekti. Gözü dönmüş zabıta müdürü Dalfesoğlu'nu araya giren vatandaşlar güçlükle durdurabildi.

KİCK BOKSÇU MÜDÜR

ÖTE yandan Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu'nun uzun yıllardır kick boks sporuyla uğraştığı öğrenildi.

Darp raporu alan Güngör, emniyete şikayette bulundu. Zabıta Müdürü'nün daha önce de rüşvet istediğini ifade eden Güngör, "Bizim önceki mekanımızı da uğraşa uğraşa mühürlediler. Sonradan bu işi çözmekle ilgili yardımcı olacağını söyleyerek rüşvet talep etti. Biz yanaşmayınca bu mekanımızla uğraşmaya başladı. Şahıs geldiğinde alkollüydü" diye konuştu.

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