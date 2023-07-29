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İzmir'de klimadan çıkan yangın can aldı! Alevlerin arasında mahsur kaldı

İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde klima ünitesinden yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalan bir vatandaş alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
İzmir’de klimadan çıkan yangın can aldı! Alevlerin arasında mahsur kaldı

İzmir'de dün akşam saat 23.00 sıralarında, Kemal Reis Mahallesi 281 sokakta bulunan bir evde yangın çıktı. Klima ünitesinden çıktığı öne sürülen yangın, evin bodrum katında meydana geldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, yapılan incelemede evde yaşayan Hasan Akbaş'ın (57) yangın esnasında içeride olduğu ve hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının çıktığı evde polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemede bulunurken, hayatını kaybeden Hasan Akbaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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