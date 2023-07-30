16 milyonluk milli emlak vurgunu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, buluştukları vatandaşlara gösterdikleri milli emlak arazilerinin satışı için Ankara'da yetkili tanıdıkları olduğunu söyleyerek güven telkin eden, kendilerini resmi kurumlarda işlemleri halledecek avukat, makam şoförü gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Milli emlak arazisi için 500 bin ila 4 milyon arasında fiyatlar söyleyerek dolandıran kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

ARAÇLARA EL KONULDU

İzmir'in yanı sıra İstanbul, Muğla ve Söke'deki çeşitli adreslere yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı. 10 şüphelinin kripto para borsalarındaki hesaplarına, bankalarda yasal gelir olarak aldıkları maaş hesapları dışındaki hesaplarına, kiralık kasa mevcutları ile ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık payları ve 4 araca el konuldu. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 5'i savcılıkça serbest bırakıldı, diğer 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.