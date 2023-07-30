Emekli eczacı yanarak can verdi

İzmir Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve iki yıldır yalnız yaşayan emekli eczacı Hasan Akbaş (57), yanarak hayatını kaybetti. Yangının arızalanan klima ünitesinden kaynaklandığı belirtildi. Olay önceki gün, saat 23.00 sıralarında Kemal Reis Mahallesi 281 sokakta bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre yangın, klima ünitesinin arızalanması sonucu yangın çıktı. Yangın sonrası eve giren ekipler, yangında mahsur kalan Hasan Akbaş'ı hareketsiz şekilde klima altında yatarken bulundu. Emekli eczacı olduğu öğrenilen Akbaş'a yapılan ilk müdahalede yanarak öldüğü tespit edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.