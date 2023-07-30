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Haberler İzmir İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını

İzmir'e bağlı Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve TOMA araçlarıyla müdahale ediliyor. Bir yangın haberi de Güzelbahçe ilçesinden geldi. Yerleşim yerine yakın bir bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AA AJANSLAR
İzmir’in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.

GÜZELBAHÇE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

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