Sakız fidanları büyüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, orman yangını nedeniyle zarar gören denize sıfır alanlara dikilen, yöreye özgü sakız fidanlarının boyları 1 metreye kadar ulaştı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Hedefimiz 10 sene içinde burada ekonomik manada sakız ormanı oluşturmak" dedi. Ekipler, çıkan yangınların ardından bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için özel bir çalışma hazırladı. Ildırı'da 10 bin, Ovacık'ta ise 6 bin yöreye özgü sakız fidanı toprakla buluşturuldu. Her iki bölgede deniz kıyısında 63 hektar alan ağaçlandırıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Çeşme ve çevresinin sakız ağacının ana yurdu olduğunu ancak yangın ve bilinçsiz kesimler nedeniyle yıllar içinde yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi. Derince, "Biz bu çalışmalarımızla ekonomik manada ülkemize çok ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu iklime ve toprak şartlarına göre değişiyor. Sakız fidanlarına bir çocuk hassasiyetinde bakıyoruz" dedi.