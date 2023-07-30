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Haberler İzmir Tire’de köy okulları yeniden açılıyor

Tire’de köy okulları yeniden açılıyor

NADİR UYSAL
Tire’de köy okulları yeniden açılıyor
İzmir'in Tire ilçesinde köy okulları yeniden açılıyor. Tadilat çalışmaları devam eden Akyurt ve Kızılcahavlu köy okulları, 2023-24 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilerine tekrar açacak. Hayata geçirilen uygulama ile mesafe olarak ilçeye uzak yaşayan öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için önemli bir adım atıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, "Okullarımızın tamirat ve bakımları için inşaat çalışmalarına başlandı. Yeni eğitim öğretim yılına okullarımızı açacağız" dedi.
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