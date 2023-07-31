Hafta sonu izdihamı

Ege Bölgesi'nin turizm merkezi Çeşme ve Alaçatı, cumartesi ve pazar günü hayli kalabalık görüntülere ev sahipliği yaptı. Hem haftasonu oluşu hem de havaların ısınmasının da etkisiyle yüksek seviyelere çıkan tatilci sayısı, Alaçatı sokaklarında zaman zaman izdihama sebep oldu.

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Avrupa'da yaşayan ve tatil için rotayı ülkemize çeviren gurbetçi Türkler'in de gelmesiyle birlikte ilçe nüfusu normalin çok üstüne çıktı. Alaçatı'nın en işlek yeri olan ve her yaz insan akınına uğrayan Kemalpaşa Caddesi'ndeki yaya trafiği, haftasonu durma noktasına geldi. Sokağın ortasında ilerlemeye çalışan vatandaşlar, aşırı kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Sezonluk gelen tatilciler, günlük denize ve gezmeye gelen günübirlikçiler, eğlence mekanlarını dolaşan vatandaşlar, mahalle esnafı ve birkaç ünlü görebilme ümidiyle sokakta turlayan meraklılar, insan yoğunluğunu kat kat artıran sebepler oldu.