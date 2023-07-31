İzmir’deki kan donduran olayda müebbet talebi

İzmir'deki kan donduran olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı Mehmet Atabay'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Bu duruma sinirlenen Atabay, Necmiye Vural'ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldi. Atabay ile Vural arasında çıkan tartışmaya çocukları Mehmet İçen (20) ve Zeynep İçen (16) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Atabay, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı boynundan ve karnından vurup, kaçtı. Çocuklarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Vural, kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Vural'ın cenazesi Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Atabay ise tutuklandı.

'OLAYDAN ÖNCE SESLİ MESAJ ATMIŞ'

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırladı. İddianamede Vural'ın, şüpheliyle sosyal medya üzerinden tanışıp bir süre gönül ilişkisi yaşadıkları ancak sonrasında Vural'ın ilişkisini devam ettirmek istememesi üzerine Atabay ile aralarında anlaşmazlık başladığının sabit olduğu belirtildi. Yaşanan bu anlaşmazlık üzerine şüphelinin Vural ile görüşmek istediği ancak karşılık bulamaması sebebiyle kendi oğluna "Her şey bugüne kadarmış. Yani belki iyi belki yanlış yaptım. Hayatıma bir insan girdi, bütün hayatımı alt üst etti ve yarın yani onu da kendimi de bu hayata son vereceğim. Bu yüzden bana hakkınızı helal edin" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı gönderdiği belirtildi.

'TÜM ISRARLARA RAĞMEN EVDEN GİTMEMİŞ'

Olay tarihinde Mehmet Atabay'ın, Necmiye Vural'ın evine geldiği, Vural ile konuşmak istediğini beyan etmesine karşın maktulenin oğlunun izin vermediği ve sanığa defalarca evi terk etmesini söylediği de iddianamede yer buldu. Tüm bu ısrarlara rağmen Atabay'ın evden çıkmaması üzerine Vural'ın oğlunun bir arkadaşını çağırdığı, arkadaşının ısrarlarına rağmen de sanığın evi terk etmediğinin altı çizildi. Bunun üzerine taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Atabay'ın boşluk anında belinden silahını çıkarıp doldurt boşalt yaptığı belirtildi. Atabay'ın silahını çektikten sonra Necmiye Vural'ın iki çocuğu ve çocuğunun arkadaşının çocuk odasına kaçtıkları, Vural'ın da grubun en arkasında kalarak çocuk odasına yöneldiğinin altı çizildi. Savcı, şüphelinin tam odaya girerken Vural'ı hedef alıp 2 el ateş ettiğine, ardından da evden ayrıldığına vurgu yaptı.

İddianamede Atabay'ın ifadeleri de yer aldı. Atabay'ın, kendisine tuzak kurulduğunu, boğuşma sırasında belindeki silahın yere düştüğünü ardından da düşen silahı alıp, tavan kısmına iki el ateş ettiğini söylediği de iddianamede yer buldu. Atabay'ın üzerine atılı suçlamaları da kabul etmediği belirtildi.

'ÖLDÜRME KASTI VE İRADESİ VARMIŞ'

İddianameye giren olay yeri inceleme raporunda ise koridor tavanında herhangi bir kurşun isabet izi bulunmadığının altı çizildi. Savcı, olay sırasında devam eden bir eylemin olmadığını ve durumun meşru müdafaa hali bulunmadığına vurgu yaptı. Sanığın belinden düştüğünü iddia ettiği silahını alarak ikameti terk edebilecekken, eylemine devam ederek silahını ateşlemesinin ise Vural'ın barışma isteğini kabul etmemesi durumunda Vural'ı öldürme kastı ve iradesinde olduğunun net bir kanıtı olduğunun altı çizildi. Savcı bu sebeplerden ötürü Atabay'ın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna vurgu yaptı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Atabay'ın 'kadına karşı kasten öldürmek' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 yıla kadar hapis isteminde bulundu.