Hızlı tren tünelinde gaz sızıntısı

İZMİR-ANKARA Hızlı Tren projesinin Alaşehir bölümündeki tünelde gaz sızıntısı meydana geldi. Bölgede 1 işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Gaz sızıntısına maruz kalan işçiler geri dönmek isterken kullandıkları araç, tüneldeki balçığa saplandı. İşçilerden 2'si araçtan inerek tünelden çıkarken, diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı. Ekipler, tünele girip 2 işçiyi kendi araçlarına alarak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Muhammet Yavuz (22) ve Yaşar Nacaroğlu'na (57) ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Yaşar Nacaroğlu, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Yavuz'un da durumunun ağır olduğu öğrenildi