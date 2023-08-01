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Haberler İzmir İzmir'de kavgada kan döküldü: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de kavgada kan döküldü: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’in Buca ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kan dökülen kavgada bıçaklanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de kavgada kan döküldü: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dün akşam saatlerinde Ufuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 22 yaşındaki Ali Demir, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Demir, Bozyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili K.Ç. ve A. K., isimli 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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