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Haberler İzmir İzmir'de zehir operasyonu: Bir evden 13,5 kilogram kokain ve binlerce hap çıktı

İzmir'de zehir operasyonu: Bir evden 13,5 kilogram kokain ve binlerce hap çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki narkotik polis ekipleri bir şahsın evinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Adrese yapılanta yapılan operasyonda, 13 bin 500 gram kokain maddesi, 7 bin 731 adet extacy hap ve 6 bin 272 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İHA
İzmir’de zehir operasyonu: Bir evden 13,5 kilogram kokain ve binlerce hap çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde ikamet eden F.Y.B.'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uzun süren takibin ardından, düğmeye basan ekipler belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, 13 bin 500 gram kokain, 5 kilogram metamfetamin,7 bin 731 adet extacy hap ve 6 bin 272 adet sentetik ecza ile kokain pres makinesi, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 793 adet tabanca mermisi, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli F.Y.B.'nin, evindeki pres makinesiyle kokain ürettiği, adresinde bulundurduğu uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri torbacılara temin ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ARAÇTAN 5 KİLOGRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan il dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Kemalpaşa ilçesinde bir araç durduruldu. Narkotik polisi Rota tarafından araçta yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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