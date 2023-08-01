İzmir’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 30 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarınca 22-30 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 23 kilo 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir, 2 kilo 4 kilogram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 27 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.