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Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 30 gözaltı

İzmir'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 30 gözaltı

İzmir'in 5 ilçesinde son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 23 kilo 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir ve 2 kilo 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 30 gözaltı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarınca 22-30 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 23 kilo 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir, 2 kilo 4 kilogram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 27 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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