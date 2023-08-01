Menemen tarihinin en kapsamlı yol çalışması

MENEMEN Belediyesi tarihinin en geniş kapsamlı yol çalışması için harekete geçti. Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine gelmesiyle birlikte ilçede birçok ilklere imza atan Aydın Pehlivan, ilçede yol seferberliği başlattı. Yapılan proje ile birçok alanda yeni yol ve sokak çalışması yapılırken, kullanım sonrası aşınan birçok yolun da tamiratı, bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek. İlçenin giriş ve çıkışından köylerine, merkezinden sokak aralarına kadar ihtiyaç duyulan tüm alanlara girilecek olan çalışmalarda 500 bin metrekare sıcak asfalt, 500 bin metrekare parke ve bordür olmak üzere toplamda 1 milyon metrekare yol yapımı gerçekleştirilecek.

"GELECEĞE TAŞIYORUZ"

MENEMEN'İN 6 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu sözlerine ekleyen Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bu yol seferberliği ile güzelleşen cadde ve sokaklarımızın, daha yaşanabilir, daha konforlu, daha modern, daha güvenli ve refah bir geleceğe çıkması en büyük isteğimiz. Çünkü siz kıymetli hemşerilerim her şeyin en iyisine layık. Birlikte başlayıp, birlikte başaracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.