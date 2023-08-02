‘Haki’nin tekmeyle aldığı canına karşı 4 yıl hapis

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldürdüğü ileri sürülen Levent Türksever (64) hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay, 7 Temmuz'da Bostanlı'daki bir fırının önünde meydana geldi. Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı.

Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, alışveriş yapacağı fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark edince içeri girmeyip, dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent Türksever de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Aldığı darbeyle 'Haki' isimli köpek öldü.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Türksever, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Türksever için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi. Avukat Senem Demirel Acar, "Kasıtlı olarak evcil bir hayvanı öldürme suçundan 6 ay ile 4 yıl arası ceza istendi. Adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz" dedi.