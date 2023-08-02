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Haberler İzmir İşçilerden Pehlivan’a pankartlı kutlama

İşçilerden Pehlivan’a pankartlı kutlama

İşçilerin sürprizi karşısında mutlu olan Pehlivan, “Menemen’de hep beraberce birçok işin altına imza atacağız” dedi.

İşçilerden Pehlivan’a pankartlı kutlama

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın yeni yaş günü, belediye çalışanları tarafından hazırlanan sürprizle kutlandı. Belediye çalışanları belediye önünde "Siz bizi seçtiniz, biz de sizi seçtik. Her zaman yanındayız, seninleyiz. İyi ki doğdunuz, iyi ki hayatımızdasınız, başkanım" yazılı pankart açtı.

Eşi Filiz Pehlivan'ın da katıldığı sürpriz kutlamada doğum günü pastasını kesen Pehlivan, Menemen'de hep beraberce birçok işin altına imza atacaklarını ifade ederek, "Menemen'de doğmuş, Menemen topraklarında büyümüş bir kardeşiniz olarak sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Hep beraberce el ele vererek Menemen'e ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İyi ki benim ailem, İyi ki benim çalışma arkadaşlarım, iyi ki benim yol arkadaşlarımsınız. Allah, hepinizden razı ve hoşnut olsun. İyi ki, iyi ki varsınız. Hepimize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

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