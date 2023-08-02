Konsolosluk çalışanı kadına silahlı saldırı!

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu kadın çalışanı, vize işlemleri için konsolosluğa gelen yabancı uyruklu Z.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, dün 12.45 sıralarında Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki fahri konsolosluk binasında meydana geldi. İddiaya göre, vize işlemleri için konsolosluğa gelen Z.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle konsol osluk sekreteri Emine Tarakçıoğlu'na silahlı saldırıda bulundu.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden bir çocuk annesi Emine Tarakçıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, konsoloslukta bulunanlar büyük panik yaşadı.

FAZLA UZAKLAŞAMADAN YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö. ise polis ekipleri tarafından, silahıyla yakalanıp gözaltına alındı. Kurşunlardan biri ciğerine saplanan Emine Tarakçıoğlu'nun anestezi yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sanığın sorgusu sürerken, İzmir Valiliği de konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Konak ilçesinde, zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.