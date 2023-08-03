  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kontrolden çıkan araç polis aracına çarptı: 3’ü polis 5 yaralı

İzmir'de kontrolden çıkan araç polis aracına çarptı: 3’ü polis 5 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada, 3 polis memuru ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

İHA
İzmir’de kontrolden çıkan araç polis aracına çarptı: 3’ü polis 5 yaralı

Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde G.K'nin kullandığı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada, polis aracında bulunun 3 polis memuru ile otomobilin sürücüsü G.K. ile yanındaki O.C.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, seyir halindeki polis aracına karşı yönden gelen otomobilin refüjü aşarak çarpması yer alıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA