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Haberler İzmir Yunanın ölüme ittiği 58 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

Yunanın ölüme ittiği 58 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 58 düzensiz göçmen kurtardı. Öte yandan Dikili açıklarında da 35 göçmen yakalandı.

AA
Yunanın ölüme ittiği 58 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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