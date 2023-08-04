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İzmir'de çirkin provokasyon! Kur'an kursunu basıp imama saldırdı

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kuba Mescidi'nde açılan yaz Kur'an kursu, Fırat Ç. (35) isimli şüpheli tarafından basıldı. Fırat Ç., burada bulunan öğrencilere yönelik tehditkar sözler sarf ederek, 'Öğrencileri zehirlemeyin. Ben Allah'a inanmıyorum' şeklinde bağırdı. Ardından elindeki bastonu kullanarak imam Osman M.'yi kolundan yaraladı. Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti ve şüpheli Fırat Ç. gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

SABAH
İzmir’de çirkin provokasyon! Kur’an kursunu basıp imama saldırdı

Sosyal medyada son dönemlerde yaz Kur'an kurslarına yönelik provakatif paylaşımlar İzmir'de saldırıya dönüştü. Fırat Ç. (35) isimli şüpheli Dıyanet İşleri tarafından Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kuba Mescidi'nde açılan yaz Kur'an kursunu bastı.

Fırat Ç., 'Öğrencileri zehirlemeyin. Ben Allah'a inanmıyorum' diye bağırdıktan sonra elindeki bastonla imam Osman M.'yi kolundan yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İfadesinde "uyuşturucu almıştım, pişmanım" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kaçan Fırat Ç. ile polisler arasında kovalamaca oldu. Ekip otosuna yanındaki makası fırlatarak camını kıran Fırat Ç. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polisler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde uyuşturucu etkisinde olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Fırat Ç., "Uyuşturucu almıştım. Yaptığıma pişmanım" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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