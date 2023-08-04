İzmir’de korkunç olay! Kavgada kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

K.E.'nin ağabeyi İ.E. de olaya müdahale edip, Topan'ın elindeki bıçağı aldı. Ardından da Topan'ı aynı bıçakla bacağından yaraladı. Kendisini bıçaklayan İ.E. ile tartışarak Ödemiş Askerlik Şubesi önüne kadar gelen Furkan Topan yere yığıldı.