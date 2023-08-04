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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Kavgada kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

İzmir'de korkunç olay! Kavgada kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 19 yaşındaki Furkan Topal, yaraladığı çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi İ.E. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Topal, hayatını kaybederken İ.E. de yakalanıp gözaltına alındı.

DHA

İzmir'de dün saat 21.00 sıralarında Ulus Meydanı'nda meydana gelen olayda K.E. ile Furkan Topan arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Topan, yanındaki bıçakla K.E.'yi yaraladı.

İzmir’de korkunç olay! Kavgada kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

K.E.'nin ağabeyi İ.E. de olaya müdahale edip, Topan'ın elindeki bıçağı aldı. Ardından da Topan'ı aynı bıçakla bacağından yaraladı. Kendisini bıçaklayan İ.E. ile tartışarak Ödemiş Askerlik Şubesi önüne kadar gelen Furkan Topan yere yığıldı.

İzmir’de korkunç olay! Kavgada kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

Topan'ın yardımına çevredekiler koşup, bacağındaki kanamayı durdurmaya çalışırken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Furkan Topan, ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir’de korkunç olay! Kavgada kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

Ancak Topan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan K.E. ise Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İzmir’de korkunç olay! Kavgada kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından şüpheli İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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