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Haberler İzmir Lunaparkta korkutan kaza

Lunaparkta korkutan kaza

İzmir’in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 KİŞİ hafif şekilde yaralandı.

Lunaparkta korkutan kaza

İzmir'de önceki gün facianın eşiğinden dönüldü. Olay, saat 23.00 sıralarında Buca Gölet Alanı'nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi.

KORKU VE PANİK YAŞANDI

Döndüğü sırada, yakınında bulunan ağaca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Salıncakta bulunan 6 kişi, yaralandı. Lunaparkta kazayı yaşayan vatandaşlar panik ve korkuya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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