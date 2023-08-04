Ölüleri bile siyasete alet ettiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'den milletvekili olmasını sağladığı Rıfat Nalbantoğlu, yine asılsız iddialarla kendi başarısızlıklarını gündemden düşürmeye çalıştı. İzmir'e yeni mezarlık alanı tahsil edilmediğini öne süren Soyer, "İnsanın en doğal hakkı öldüğünde defnedilmek. Neden yıllarca bunları bize tahsis etmiyorsunuz?" sözleriyle çıkış yaptı

NALBANOĞLU DA DESTEK VERDİ

CHP'li bir belediye başkanı olduğu için kendisinin cezalandırıldığını söyleyen Soyer, "İzmir'i neden cezalandırıyorsunuz? Neden mezarlık yeri verilmez? Vatandaş olarak anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ise, "Sadece CHP'liler gömülmüyor. Halkımız canını, ciğerini gömecek, ailelerine, sevdiklerine son görevini yapacak zemin bulamıyor. İzmirliler, yaşadıkları şehirde toprağa karışma, yaşadıkları şehirde yakınlarının mezarına gitme, başında dua etme haklarını kullanamıyor. İzmirli'ye kestikleri bu cezanın günahı, vebali de boyunlarına!" sözleriyle bu komik iddialara destek verdi.

RAKAMLARLA İDDİAYI ÇÜRÜTTÜ

İki ismin 'mezarlık' siyasetine AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'dan rakamlarla cevap geldi. Soyer'in başkanlığı döneminde hükümet tarafından tahsis edilen mezarlık yerlerini metrekareleri ile açıklayan Saygılı, Soyer'e mezarlık yapması için toplamda 3 milyon 230 bin metrekare alana ilişkin Bakanlık tarafından olumlu yanıt verildiğini belirtti.

Soyer'in mezarlık yeri tahsislerine ilişkin yaptığı açıklamanın gerçek dışı olduğunu kaydeden Saygılı, "İBB Başkanı Soyer'in söyledikleri külliyen yalan" dedi. Saygılı'nın Soyer döneminde tahsis edilen alanları şöyle sıraladı: Görece'de 20 bin metrekare, Kuşçular'da 22 bin metrekare, Çaybaşı'nda 22 bin metrekare, Menemen Ulucak'ta 23 bin metrekare yer kendisine mezarlık alanı yapması için tahsis edildi. Saygılı ayrıca, "İBB Başkanlığı tarafından izin için görüşülen, olumlu değerlendirilen yerler var. Yani Orman Bakanlığı'mızın tahsise olumlu yanıt verdiği yerler var" diyerek o bölgeleri de paylaştı.