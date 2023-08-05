Biz bu oyunları çok gördük!

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıların etkisi sürerken benzer provokatif olaylar Türkiye'de de yaşanmaya başladı. İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'na 1 Ağustos'ta yapılan silahlı saldırının ardından bir başka çirkin saldırı da dün İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir mescidde açılan yaz Kur'an kursunda yaşandı. Kur'an kursunu basan Fırat Ç. (35) isimli şüpheli tehditler savurup imamı yaraladı. Fırat Ç. gözaltına alındı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İlk olay 1 Ağustos günü İzmir'in Alsancak semtinde bulunan İsveç Konsolosluğu'nda meydana geldi. Konsolosluğu basan yüzde 75 engelli Z.Ö, konsoloslukta görevli Emine Tarakçıoğlu'nu kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı.

'ÖĞRENCİLERİ ZEHİRLEMEYİN'

İkinci provokasyon olayı ise dün yaşandı.

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kuba Mescidi, Kur'an kursu sırasında Fırat Ç. tarafından basıldı. Kursta öğrenim gören öğrenci ve imama bağıran Fırat Ç, "Öğrencileri zehirlemeyin. Ben Allah'a inanmıyorum" şeklinde sözler sarf etti.

Bununla da yetinmeyen Fırat Ç. elindeki bastonu kullanarak imam Osman M'yi kolundan yaraladı. Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti ve şüpheli Fırat Ç. gözaltına alındı.

'UYUŞTURUCU ALDIM' DEDİ

Sosyal medyada son dönemlerde yaz Kur'an kurslarına yönelik provokatif paylaşımlar İzmir'de saldırıya dönüşmesi büyük tepki çekerken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Saldırgan ilk ifadesinde "Uyuşturucu almıştım, pişmanım" dedi.

Her iki olay arasında henüz bir bağlantı tespit edilmediğini söyleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Konsolosluğa silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin vize alamadığı için bunu yaptığı iddia edilmişti. Ancak ne saldırganın ne de yakınlarının İsveç ya da başka bir ülke için vize başvurusu yok. Bu olayın perde arkasında kim ya da kimler var. Zanlının tüm bağlantılarını mercek altına aldık" dedi.

'SORUMLULAR DEŞİFRE EDİLECEK'

KUR'AN kursunu basan saldırganın bağlantılarının da araştırıldığını belirten Vali Köşger, "Bu olayların sorumluları mutlaka deşifre edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır; bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kısacası hem konsolosluk saldırısı hem de Kur'an kursu saldırısı tamamen titiz bir çalışmayla mercek altına alınmıştır" diye konuştu.