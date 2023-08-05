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İzmir'de aranan hırsız, polise yakalanmamak için canına kıydı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı olan ve yakalama kararı bulunan 29 yaşındaki Alim Bozkurt, polise yakalanacağını anlayınca çok sayıda hap içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de aranan hırsız, polise yakalanmamak için canına kıydı

İzmir'de 3 Ağustos günü Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve yakalama kararı bulunan Alim Bozkurt (29), evine polis gelmesiyle birlikte kendisini odaya kilitledi. Polis ekiplerine yakalanacağını anlayan Bozkurt, bu esnada çok sayıda ilaç içerek fenalaştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozkurt, burada tedavi altına alındı.

Çok sayıda ilaç içerek fenalaşan Alim Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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