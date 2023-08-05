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Haberler İzmir Kardeşini yaralayan genci öldürdü

Kardeşini yaralayan genci öldürdü

SEVAL KONURALP
Kardeşini yaralayan genci öldürdü

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, İ.E. (17) çıkan kavgada kardeşi K.E.'yi (16) yaralayan Furkan Topan'ı (18) elindeki bıçağı alarak öldürdü. Polis, olayın ardından İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay, önceki akşam saat 20.50 sıralarında Ulus Meydanında gerçekleşti. İddialara göre, K.E. ile Furkan Topan kız meselesi nedeniyle tartıştı.

Topan, yanında getirdiği bıçakla K.E.'nin kolunu keserken, o esnada olay yerinde olan K.E.'nin abisi İ.E. Topan'ın elinden bıçağı alarak bacağından yaraladı. Bir süre sonra yere yığılan Topan, hayatını kaybetti. Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise olayın ardından İ.E.'yi yakalayarak gözaltına alındı

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