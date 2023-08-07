Beton mikseri şoförünün öldüğü kazada aileden firmaya ’fazla yük ve mesai’ suçlaması

'OĞLU İLE SON TELEFON KONUŞMASINI ANLATTI'

Yeşil'in annesi Şükriye Yeşil de oğluyla son konuşmasını anlatarak, "Öğle saatleriydi, aradığımda. Kendisinden bir şey isteyecektim, ancak son anda vazgeçtim. 'Niye izin yapmadın' diye sordum. 'Kimse yok, o nedenle çalışmak zorunda kaldım' dedi. Bu durumdan hoşlanmadığımı belirtip, 'Fedakarlık yapmak sana mı kaldı, başka birileri yok muydu' diye sorup, kızdım. Bu son konuşmamız oldu. Akşam da acı haberi geldi" dedi.