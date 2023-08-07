Beton mikseri şoförünün öldüğü kazada aileden firmaya ’fazla yük ve mesai’ suçlaması

İzmir'de Erdoğan Yeşil, 6 Haziran'da saat 20.00 sıralarında, kullandığı 10 AIH 836 plakalı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini, Narlıdere'den Limontepe yönüne giderken Balçova Viyadüğü'nde kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri yolun sol tarafındaki demir bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtu. Evli ve 2 çocuk babası Yeşil, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, beton mikserinin yüklü ağırlığının 32,7 ton olması gerekirken, 38,7 ton olduğunu belirlendi. İncelemede, ayrıca mikserin kadranının 60 kilometre hızda kaldığı görüldü.