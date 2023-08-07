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Haberler İzmir Ebru öğretmen 20 gündür kayıp

Ebru öğretmen 20 gündür kayıp

Ebru öğretmen 20 gündür kayıp
İzmir'in Çeşme ilçesinde emeklilik dilekçesini verdikten bir süre sonra kaybolan sınıf öğretmeni Ebru Selçuk'tan (48), 20 gündür haber alınamıyor. En son otomobili ile Alaçatı gişelerinden geçtiği belirlenen öğretmenin babası Aydın Selçuk, kızının hayatından endişe ettiğini belirtip, yardım istedi. Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy'de oturan, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen ve 15 Haziran'da emeklilik dilekçesi verdiği belirtilen sınıf öğretmen Ebru Selçuk, 17 Temmuz'da evden çıkıp, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan babası Aydın Selçuk, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası ekipler, çalışma başlattı.
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