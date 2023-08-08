İzmir’de katı atık toplama merkezinde korkutan yangın

İzmir'deki yangın, dünsaat 19.00 sıralarında Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir katı atık toplama merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle merkezde depolanan katı atıklar alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile saatler sonra kontrol altında alındı. İşletmede büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.