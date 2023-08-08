MHP’li Osmanağaoğlu’ndan CHP’li Başkan’a koku eleştirisi: Soyer rüyalar aleminde!

İZMİR Körfezi çevreye yaydığı kötü kokuyla gündem olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özellikle yaz aylarında kokunun zaman zaman dayanılmaz bir hal aldığı İzmir Körfezi ile ilgili yaptığı son açıklamayla tekrar gündeme geldi.

Kokunun yüzde 90 oranında giderildiğini söyleyen Soyer'e ise tepkiler art arda geldi. Birçok vatandaşın eleştiri yağmuruna tuttuğu Soyer'e bir tepki de MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'ndan geldi.

'KOKUŞMUŞ BELEDİYECİLİK'

TUNÇ Soyer'in bir yıl önce sarf ettiği "Gelecek sene İzmir'de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak" sözlerinin ye aldığı görseli paylaşan Osmanağaoğlu şunları söyledi: "İzmirli yaz gününde kapısını penceresini örtüyor, kokudan İzmir'in keyfini süremiyor. Tunç Soyer ise rüya aleminde kokuyu hallettik diyor. Sn. Soyer senin burnun kokuya alışmış olabilir ama İzmirli senin kokuşmuş belediyecilik anlayışına alışmayacak. Ne diyordunuz? Az kaldı!"