Sokak ortasındaki şiddeti herkes seyretti

İzmir'in Buca ilçesinde taksiden inen bir adam, yol ortasında bir kadını darp etti. Gediz Mahallesi'nde taksiden inen saldırgan, eski eşi olduğu öğrenilen kadını sokak ortasında dövdü.

Olay yerinden geçen bir kadın, adamı pazar arabası ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. Pazar arabasının etki etmediği saldırgan, kadını darp etmeye devam ederken, olaya müdahale etmeye çalışan bir adamı da yanındaki kadın uzaklaştırdı. Saldırgan taksiye binip yoluna devam ederken, yere yığılan kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu.