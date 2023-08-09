Arkadaşlarıyla Çeşme’ye gitmek için evden ayrılmıştı! Veli’den 25 gündür haber alınamıyor

'SON GÖRÜLDÜĞÜ YER, DELİKLİ KOY'

Veli Eren'in annesi Ebru Atay, çocuğunun bulunması için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Ebru Atay, "Oğlum 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Çeşme'ye gitti. Ardından da çadırda kalacağını söyledi. O gün 01.00 civarında telefonda konuştuk. Sesi gayet eğlenceli geliyordu. Ancak bir daha haber alamadım. Oğlumun oraya beraber gittiği arkadaşları gece ayrıldıklarını söylüyorlar. Saat 04.00'e kadar orada kiminle kaldığını bilmiyoruz. En son mekanın bulunduğu yerden tek başına bir güvenlik kamerasına girmiş. Sonrasında onu tanıyan kişilerin gördüğü yer ise Delikli Koy. Sabaha karşı görmüşler. Fakat tek olduğu söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve onu aradığı söyleniyor. Çocuğum tek başına kalmış ve sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru gördüklerini söylüyorlar. Fakat plajın çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Başka görgü tanıklarına da ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum her yere gitmiş olabilir. Çok çaresiziz. Evladımızdan haber alamıyoruz. Evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.